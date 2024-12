Malick Fofana et Enzo Molebé à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Ce lundi, l’ensemble des joueurs de la première partie de saison est attendu à Décines. Après une semaine de vacances, l’heure est à la reprise à l’OL, avec la question de savoir qui s’est bien tenu et qui a fait quelques excès.

Tous sur la balance ! Ce lundi matin, au moment de retrouver le centre d’entraînement de Décines, les joueurs de l’OL vont devoir se confronter à la terrible épreuve de la balance. Pierre Sage l’avait avancé avant la trêve, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette devront se soumettre à un contrôle du poids après cette période de fête. L’été dernier, certains étaient revenus avec quelques kilos en trop de leur pause estivale. Cet hiver, l’avantage, si l’on peut appeler ça comme ça, est que la trêve n’a duré qu’une petite semaine. Pas forcément le temps de faire de très gros excès mais quand même. En retrouvant la famille surtout en cette période de Noël, la possibilité de craquer est forcément plus grande. "Pendant les fêtes, le partage se retrouve aussi dans la nourriture, mais ça fait partie du professionnalisme que de faire attention", avait avoué Rémy Descamps.

"Prendre soin de leur fonds de commerce qui est leur corps et leur tête"

L’heure est donc à la révélation des bons et des mauvais garçons dans cette période hivernale. Les joueurs avaient chacun "des objectifs de poids envoyés par notre nutritionniste" et ont donc pu gérer leur consommation de façon individualisée, quitte à prendre quelques largesses le jour de Noël. "Ils ont besoin de vivre les choses en famille, mais aussi de prendre soin de leur fonds de commerce, qui est souvent leur corps et leur tête. Charge à eux de gérer ça", avait poursuivi Pierre Sage il y a une dizaine de jours. Tous passeront au révélateur de la balance ce lundi, même si l’entraîneur de l’OL a assuré que "ça n’aura pas des effets (sur ses choix) à partir du moment où le niveau de joueur reste élevé, mais c’est du bon sens."