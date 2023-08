Memphis Depay (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Entre 2018 et 2023, trois joueurs de l'OL ont réussi à sortir du lot. Parmi eux, Memphis et Guimarães, deux anciens du club, y figurent.

Selon Sofascore, l’international hollandais Memphis Depay (88 sélections, 44 buts) est l’un des Lyonnais les mieux notés. Sur les cinq dernières saisons, le joueur passé par le club entre janvier 2017 et mai 2021 est présent à trois reprises (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). Il obtient respectivement les notes de 7.42, 7.68 et 7.59 sur 10. Le Néerlandais dispute 86 matchs de Ligue 1 sur les trois ans avec un total de 39 buts. Il réalise sa meilleure saison avec le club rhodanien lors de sa dernière année de contrat avec 20 réalisations.

Guimarães et Lacazette pour les deux dernières saisons

De leur côté, Guimarães (7.30) et Lacazette (7.38) ont obtenu les meilleures notes des deux dernières saisons. Arrivé en janvier 2020, le milieu de terrain brésilien (12 sélections) a fait deux ans au club avant de partir à Newcastle. Il joue 71 matchs sous les couleurs lyonnaises pour 3 buts inscrits. Concernant Lacazette, meilleur buteur de l’OL en activité (157 buts), ce dernier sort d'une belle dernière saison avec son club formateur. Pour son retour depuis son départ en 2017 à Arsenal, le Lyonnais compte 27 buts et 6 passes décisives. Les stats parlent d'elles-mêmes. L'OL espère pouvoir encore compter sur son serial buteur lors de l'exercice 2023-2024.