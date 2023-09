Les joueurs du LOU reprennent l’hymne de l’OL à Gerland

À l’occasion de l’étape lyonnaise du Super Sevens vendredi à Gerland, l’équipe à 7 du LOU a fait le buzz en reprenant l’hymne de l’OL, "Le chant des Canuts".

Jusqu’en décembre 2015, les "qui ne saute pas n’est pas lyonnais" faisait résonner les travées de Gerland et ses alentours. L’enceinte du 7e arrondissement a tout connu avec l’OL, que ce soit la deuxième division, la remontée en 1989, les premiers titres et les folles soirées européennes. Devenu trop petit pour l’ambition de Jean-Michel Aulas, le stade de Gerland a délaissé le rouge et le bleu pour se parer de rouge et noir depuis maintenant sept ans. Le LOU a beau avoir pris la place de l’OL, il reste un peu de football à Gerland et ce sont ces mêmes joueurs de rugby qui ont réveillé ces habitudes vendredi, maillot aux couleurs de la Ville.

6e de l'étape du Super Seven

Quand l’ovalie tourne autour de la Coupe du monde depuis deux semaines, une étape du Super Sevens a posé ses valises à Gerland vendredi. Le tournoi a réuni plusieurs équipes françaises de rugby à 7 dont celle du. Composée essentiellement de jeunes, la formation lyonnaise a terminé 6e, mais suffisant pour voir les joueurs faire honneur à leur ville.

Tel un hymne d’avant-match, les joueurs du LOU ont entonné tous en cœur "Le chant des Canuts" qui a bien plus l’habitude de résonner au Parc OL. Dommage que Baptiste Couilloud, fervent supporter de l’OL, n’était pas de la partie. Mais avec un potentiel match de Coupe du monde à jouer suite à la blessure d’Antoine Dupont, il est excusé.