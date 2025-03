Ligue 1 : Benoît Bastien pour arbitrer le choc Nice - OL

Un jour après le dérapage de Paulo Fonseca envers l'arbitre du match OL - Brest (2-1), la FFF a officialisé lundi la nomination de Benoît Bastien pour le match des Lyonnais à Nice dimanche.

Ce sera une des particularités de ce Nice - OL comptant double pour une place dans le top 4. Dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre, ne serrera pas la main des deux entraîneurs principaux. En effet, Franck Haise et Paulo Fonseca seront tous les deux suspendus pour leur comportement et leurs mots vis-à-vis de l'arbitrage.

Une rareté, mais qui décrit finalement bien l'époque actuelle, où la profession des hommes et femmes en noir est en centre de beaucoup de choses. Pour le reste, il y aura une affiche cruciale le 9 mars prochain (20h45) dans le stade des Aiglons. Entre les Niçois, troisièmes et sur une excellente dynamique, et les Lyonnais, sixièmes et en poursuite.

L'OL condamné à gagner

Pour les Rhodaniens, un succès sur la Côte d'Azur semble presque obligatoire pour croire encore au podium. Avec déjà sept longueurs de retard sur l'OGCN, tout autre résultat les condamnerait quasiment à viser plutôt la 4e ou 5e place, et encore. Entre deux affiches de Ligue Europa, ce déplacement sera loin d'être évident à gérer, d'autant plus que les confrontations face aux cadors ne sont pas vraiment une grande réussite cette saison pour les partenaires de Corentin Tolisso.

Quant au corps arbitral, il sera composé, en plus de Benoît Bastien, d'Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu, ses assistants. A la vidéo, nous retrouverons Yohann Rouinsard et Dominique Julien. Enfin, le quatrième arbitre et potentiel remplaçant sera Antoine Valnet.