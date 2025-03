Rayan Cherki et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La victoire fait du bien à l'OL, mais il ne peut pas retenir grand-chose du duel contre Brest dimanche (2-1). Offensivement, les choix de Paulo Fonseca n'ont pas vraiment fonctionné.

Visiblement, Paulo Fonseca a beaucoup aimé la fin de la confrontation face au PSG (2-3). Certes battu, l'OL avait montré un bien meilleur visage lors du dernier quart d'heure, n'étant pas si loin de glaner un point lors de cette confrontation face au très probable futur champion. L'entraîneur a alors tout simplement choisi d'aligner le même 11 qui a terminé ce choc contre Brest dimanche (2-1).

Hormis Nicolas Tagliafico, suspendu, les mêmes hommes ont été titularisés, avec notamment un quatuor offensif composé de Rayan Cherki, Thiago Almada, Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette. Une composition qui, comme cela, donne envie d'être vue. Les quatre hommes sont restés 83 minutes sur le terrain, et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons finalement pas vu grand-chose.

Un jeu très scolaire

Bien sûr, Lacazette a inscrit un doublé sur deux passes décisives de Cherki, mais c'est presque tout ce qu'on peut signaler. Peu de combinaisons, d'actions bien élaborées, et l'impression d'un manque de créativité, d'un jeu très scolaire. Pourtant, il avait deux profils pour répondre à cela avec l'international Espoirs français et Almada.

"J'ai été choqué des choix. On dit souvent qu'il faut mettre les as à leur place, et là, ils n'y sont pas pour certains. Mikautadze n'est pas un ailier gauche, ça s'est vu, il n'était pas à l'aise. Cherki est plus un numéro 10. En revanche, j'ai bien aimé Almada, plus entreprenant, a souligné Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Lacazette était plutôt quelconque sans ses deux buts. Je ne suis pas sûr qu'ils soient complémentaires tous les quatre."

Enzo Reale était plutôt curieux, dans le sens positif du terme, de voir à l'œuvre ce quatuor. Finalement, notre consultant en sort lui aussi frustré. "La composition est offensive et ambitieuse sur le papier. Mais on s'attendait à mieux dans la maîtrise du ballon, dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Ils ont été bons lorsque Brest a eu moins de fraîcheur. Je suis déçu du rendu, c'est dommage, car avec un 11 comme celui-là, tu devrais voir plus de choses", a-t-il observé.

Le plan de l'OL contrecarré par les Brestois

Pourtant, Fonseca et son staff avaient prévu un plan pour cette affiche contre les Brestois. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. "On ne s’attendait pas à ce qu’ils viennent ici avec un bloc médian pour jouer en contre, a confié Cherki. On a su s’adapter même si on a pris un but rapidement. Il n’y avait pas beaucoup d’intensité, l’équipe d’en face nous attendait. Ce sont des matchs dans lesquels il est important de prendre les trois points, c’est ce qu’on va retenir aujourd’hui."

La capitaine Lacazette avait plus ou moins la même lecture de cette partie. Il regrette surtout que les lyonnais n'aient pas su s'ajuster. "Ils nous ont posé des problèmes. On pensait avoir préparé quelque chose et ça ne s'est pas passé comme on l'avait anticipé. Après, c'est à nous, sur le terrain, de s'adapter, de trouver d'autres possibilités. Ce fut un peu compliqué pour les trouver, a-t-il reconnu. Mais finalement, on a les trois points. Il y a des victoires comme ça qui ne sont pas les plus belles, mais qui sont importantes pour la suite."

Parmi les défauts de ce dispositif animé par ces hommes, peu de joueurs de percussion, et donc un jeu stéréotypé, notamment lors d'une opposition contre un bloc assez pas. "Dans un premier temps, on a trop joué dans l’axe. Brest nous attendait. Et lorsqu'on a joué sur les côtés, ils ont eu des difficultés. En deuxième période, on était plus agressifs, on a récupéré le ballon plus vite et on a joué sur les ailes, a souligné Fonseca. L’association entre Cherki et Almada était intéressante dans cette rencontre où il n’y avait pas beaucoup d’espaces. Mais ils ont créé une bonne dynamique sur certaines séquences."

Le manque de profondeur s'est fait ressentir

L'apport de garçons comme Malick Fofana ou Ernest Nuamah aurait ainsi eu pour mérite d'amener de la vitesse et de la profondeur, même s'il est évidemment plus facile décrire cela après le coup de sifflet final. "Il y avait un manque à ce sujet. On voit aussi que Cherki a passé son temps à rentrer dans l'axe et à coller Almada, ce qui enlève une alternative sur ce point à droite, d'autant plus que Saël Kumbedi a été moins bien dans son apport offensif, a noté Enzo Reale. Ajoutons à ça Mikautadze qui ne déborde pas non plus, tu manques forcément de profondeur. Tu joues uniquement dans les pieds."

Une diversité qui a donc fait défaut lorsque les Rhodaniens étaient à l'attaque. Mais qui peut aussi s'expliquer par le peu d'automatismes entre ces quatre joueurs. "L'OL s'est procuré des occasions lorsqu'il a trouvé du monde dans les intervalles. Sauf que fréquemment, les quatre attaquants étaient alignés, personne ne venait entre les lignes pour donner des solutions [...] Il fallait étirer le bloc adverse avec des courses, tandis que là, ils lui ont permis de se resserrer", a remarqué Nicolas Puydebois.

L'OL a encore beaucoup de travail dans ce domaine. Si défensivement, tout n'est pas parfait, loin de là, il est évident qu'une ossature se démarque. Offensivement, le dernier étage de la fusée mise en place par Fonseca, l'Olympique lyonnais se cherche, avec une formule à peaufiner, alors qu'on approche petit à petit de la fin de saison et des échéances capitales.