Ligue 1 : la programmation de Nice - OL également repoussée

Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico face à Jean-Clair Todibo lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Comme les affiches face à Brest et au Havre, le duel entre Nice et l'OL est dans l'attente de sa programmation. Les coupes d'Europe sont au cœur de ce flou autour du calendrier.

Il faudra attendre plusieurs jours avant de connaître le calendrier précis de l'OL début mars. Bien sûr, il y aura la Ligue Europa les 6 et 13 mars, avec les 8es de finale. Mais pour le championnat, les joueurs de Paulo Fonseca ne sont pas plus avancés. Ces derniers jours, la LFP a livré au compte-gouttes la programmation des 24e, 25e et 26e journées. Mais à chaque fois, le club rhodanien n'était pas cité.

Pour l'heure, il sait qu'il défiera Montpellier le dimanche 16 février (15 heures), puis le PSG le dimanche 23 (20h45), mais c'est tout. Les tours des coupes d'Europe sont à l'origine de ce manque d'informations, préjudiciable notamment pour les supporters.

Nice - OL probablement le dimanche

Comme c'était le cas pour les réceptions de Brest (J24) et du Havre (J26), le futur duel entre Niçois et Lyonnais (J25) attend de connaître sa date et son horaire exacts. La confrontation, qui sera sans doute capitale pour une qualification européenne à l'issue de la saison, doit avoir lieu entre le 7 et le 9 mars. Puisqu'il jouera le jeudi en C3, l'OL disputera certainement cette rencontre le dimanche 9, mais à quelle heure ?

On ne le saura pas avant le samedi 22 février. C'est à ce moment-là que nous connaîtrons le calendrier des 8es de finale des compétitions UEFA. Dans ces conditions, il sera potentiellement difficile aux fans Rhodaniens de prévoir un déplacement sur la Côte d'Azur.