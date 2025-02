OL féminin - Bayern, un "match spécial" pour Däbritz et Benkarth

Quelques jours après le tirage au sort des quarts de la Ligue des champions, Sara Däbritz et Laura Benkarth sont impatientes de jouer le Bayern Munich. Les deux joueuses de l’OL ont évolué en Bavière pendant plusieurs saisons.

Pour la quatrième fois de leur histoire, l’OL féminin et le Bayern Munich se feront face en Ligue des champions. Si les deux dernières confrontations avaient eu lieu en phase de poule en 2022, le duel qui se profile aura son importance puisqu’il s’agit d’un quart de finale. L’objectif est donc d’accéder au dernier carré afin de croire encore à un voyage à Lisbonne en mai prochain. Avant de penser si loin, les Lyonnaises devront d’abord passer l’obstacle munichois les 16 et 26 mars prochain. Quand la direction rhodanienne y voit un "tirage difficile", la double opposition contre le Bayern Munich sera forcément particulière pour certaines Fenottes.

Dans un passé pas si lointain, Sara Däbritz (2015-2019) et Laura Benkarth ont porté les tuniques du club bavarois. "Évidemment, c’est un match très excitant, surtout pour nous parce que c’est une équipe allemande. Ça va être un match très difficile, il y a beaucoup de bonnes joueuses dans cette équipe. Mais nous sommes très impatientes de jouer ce match et ce quart de finale. Nous allons avoir beaucoup d’amis et de famille qui viendront au match", a déclaré la milieu allemande qui pourra profiter de la trêve internationale pour faire monter l’excitation avec ses compatriotes.

"On n'a jamais envie de perdre contre des amies"

Laura Benkarth n’aura pas cette chance, elle qui restera à Lyon après le match contre Guingamp samedi en fin d’après (17h au GOLTC). Pourtant, la doublure de Christiane Endler risque de retrouver pas mal de joueuses qu’elle a côtoyées. Il n’a quitté le club qu’à l’été 2023 et "c’est un peu comme si je rentrais à la maison, car j’ai joué pendant cinq ans au Bayern. Je suis très heureuse de pouvoir revoir tout le monde."

Sur le banc, elle n’aura pas la chance de se mettre en évidence dans le but de l’OL, mais Laura Benkarth assure que "c’est toujours spécial de jouer contre un ancien club, c’était la même chose quand je jouais à Fribourg et que j’ai signé à Munich. J’ai dû jouer contre Fribourg et c’était spécial parce que vous jouez contre des amies et que quand vous êtes dans cette situation, vous avez encore plus envie de ne pas perdre. On n’a jamais envie de perdre, mais c’est encore plus spécial contre des amies, je pense." Joe Montemurro espère bien que l'envie de gagner sera décuplée chez ses joueuses.