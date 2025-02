Illustration de la mass-start des Jeux olympiques d’hiver (Photo by HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Toujours à la recherche d’un(e) président(e), le comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2023 prendra ses officiellement quartiers le 18 février prochain au Parc OL.

Le Parc OL, centre névralgique des Jeux olympiques d’hiver 2030 ? Que les Décinois et Décinoises se rassurent, il n’y aura pas d’épreuves olympiques dans l’antre de l’OL dans six ans. Si le stade a accueilli des matchs de foot pour les Jeux de Paris, il deviendra avant tout le siège du comité d’organisation "des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030". Le Cojop prendra officiellement ses quartiers le mardi 18 février prochain à l’issue d’une conférence de presse qui actera définitivement le début de la préparation de ces Jeux.

Après une assemblée générale en début d'après-midi, les deux régions participantes que sont l’Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les comités olympique et paralympique et le Ministère des Sports, présenteront l'association "Cojop Alpes françaises 2030" et annonceront le nom de son ou sa présidente en direct de Décines. Ce ne sera pas Martin Fourcade, qui a choisi de se mettre en retrait sur fond de plusieurs désaccords. Ils sont néanmoins encore plusieurs à être en lice comme Jean-Luc Crétier, Edgar Grospiron ou encore Nathalie Péchalat. Le suspense prendra fin mardi prochain au Parc OL pour le lancement officiel du comité d’organisation.