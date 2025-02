En ce jour des enfants qu'est le mercredi, Abner, Tarciane et Lucas Perri seront en dédicaces à la boutique du Parc OL à partir de 14h.

Entre la réception de Guingamp samedi (17h) et le déplacement à Montpellier dimanche (15h), les joueuses et joueurs de l'OL ont deux rendez-vous à préparer. Néanmoins, les Brésilien(ne)s du club vont trouver une petite ouverture pour aller à la rencontre de leurs supporters. Comme révélé ces derniers jours, une séance de dédicaces va se tenir ce mercredi 12 février du côté de Décines. À partir de 14h, et pendant une heure, Abner, Tarciane et Lucas Perri partageront un moment avec les fans lyonnais à la boutique jouxtant le Parc OL.

Première sortie pour Tarciane

Une heure d'échange pour Abner et Lucas Perri afin de tester leur cote de popularité et un premier bain de foule pour Tarciane. Arrivée dans la capitale des Gaules il y a deux semaines, la défenseuse va connaitre sa première sortie médiatique en tant que joueuse de l'OL. En ce jour qu'est le mercredi et dédié aux enfants, il devrait y avoir une belle affluence pour accueillir la nouvelle recrue lyonnaise. Pour les fans des Fenottes ou de l'équipe masculine, rendez-vous donc de 14h à 15h à la boutique du club.