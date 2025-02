Nabil Fekir célébrant son but contre Manchester City en 2018 (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Mardi soir, le Real Madrid s’est imposé (2-3) dans les derniers instants contre Manchester City. Cela faisait 34 matchs que le club mancunien ne s’était plus incliné à domicile en Ligue des champions. La dernière fois remontait au 19 septembre 2018 contre l’OL.

C’est une statistique qui tenait depuis maintenant plusieurs années et qui permettait de se rappeler à quel point l’OL a souvent offert de belles performances sur la scène européenne. Le 19 septembre 2018, la formation lyonnaise avait réussi à s’imposer à la surprise générale sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions. Tous les supporters se rappellent encore le but de Nabil Fekir et son interview d’après-match avec le fameux "I recup the ball". Autant de bons souvenirs qui faisaient de l’OL la dernière équipe à avoir gagné à l’Etihad Stadium depuis désormais plus de six ans.

34 matchs sans la moindre défaite européenne à la maison

Seulement, cette invincibilité de Manchester City à la maison a pris fin mardi soir. À chaque réception des Citizens, il ne sera désormais plus question de ce revers contre l’OL. Le Real Madrid a enfin mis fin à une série de 34 matchs sans la moindre défaite des hommes de Pep Guardiola en Ligue des champions à la maison (2-3). Il s’en est fallu d’un rien pour que la série continue, mais Jude Bellingham a joué un vilain tour en marquant à la 92e minute de ce barrage aller de Ligue des champions.