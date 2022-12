Ligue 1 : Lacazette impliqué dans 9 des 11 derniers buts de l’OL

Lacazette et Caqueret (OL) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

De retour à l’OL après cinq ans à Arsenal, Alexandre Lacazette a retrouvé une certaine influence dans le jeu. Avec sa passe et son but contre Brest, il finit en étant impliqué dans 14 des 27 buts inscrits par les Lyonnais en 2022-2023.

En bon général, Alexandre Lacazette guide ses troupes. De retour à l’OL durant l’été, l’attaquant était en recherche de nouvelles sensations dans son club formateur après cinq saisons à souffler le chaud et le froid à Arsenal. Cette première partie de saison n’est certainement ce qu’il s’était imaginé collectivement au moment de revenir à Lyon mais individuellement, il est redevenu une machine à marquer. Grâce à son but contre Brest, il a passé la barre des dix buts en Ligue 1, total qu’il n’avait pas réussi à atteindre la saison dernière avec les Gunners (4 buts et 7 passes).

Présent sur plus de la moitié des buts de l'OL

De nouveau au centre d’un projet de jeu, Lacazette se cherche encore au gré des différentes systèmes tactiques, des coéquipiers de jeu et des automatismes à trouver. Néanmoins, si tout pourrait encore meilleur, le capitaine lyonnais arrive à peser sur les performances de son équipe. Au moment de refermer le chapitre de 2022, Alexandre Lacazette est impliqué sur 14 buts sur 27 depuis son retour à l’OL. Preuve que son influence grandit à chaque match ? Il est présent sur 9 des 11 derniers buts lyonnais en Ligue 1 (6 buts et 3 passes). Certains le disaient fini, Lacazette montre qu’il en a toujours sous la semelle à 31 ans.