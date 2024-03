Ligue 1 : l'OL capitalise à l'extérieur

Suite à son succès face à Lorient samedi (0-2), l'OL a désormais pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile.

Dans une saison où les difficultés se sont enchaînées, au point de trembler pour le maintien de l'OL, il faut souligner cette statistique qui peut être surprenante. Vainqueur à Lorient samedi (0-2), l'Olympique lyonnais a empoché 16 de ses 31 points au compteur à l'extérieur.

Avec seulement 12 matchs joués loin de ses bases, le club rhodanien peut en plus se dire qu'il a une rencontre supplémentaire à disputer en déplacement. Car de l'autre côté, il a amassé 15 unités en 13 affiches à domicile. Avec un bilan de cinq victoires, un nul et six défaites, le groupe de Pierre Sage parvient à accrocher des résultats lors de ses voyages. Il vient d'ailleurs de remporter ses trois derniers déplacements en Ligue 1, à Montpellier (1-2), Metz (1-2) et donc Lorient.

L'OL 6e de Ligue 1 loin de chez lui

Au classement du championnat uniquement à l'extérieur, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers sont sixièmes, devançant des adversaires comme Rennes (septième), Lille (huitième) ou encore Nice (neuvième). Ils pourraient même grimper plus haut en cas de succès à Toulouse vendredi 15 mars (21 heures). Dans leur viseur, Reims (18 points) et Lens (19).

A titre de comparaison, l'OL est seulement douzième à domicile, ayant déjà perdu à six reprises à Décines, pour quatre victoires et trois nuls. Très loin donc de Marseille et de ses 29 unités récoltés au Vélodrome. Afin d'améliorer ce total, il faudra attendre la venue de Reims le 30 mars prochain.