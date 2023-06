Ligue 1 : record de buts cette saison pour OL - Montpellier

Lacazette et Christopher Jullien lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Au terme d’un scénario improbable, l’OL s’était imposé 5-4 le 7 mai dernier. Cette rencontre de la 34e journée a été la plus prolifique de la saison en Ligue 1.

Il y a tout eu dans cette rencontre. Un scénario renversant, deux quadruplés, un triplé de passes et une victoire lyonnaise au bout du bout. Dans cette saison compliquée pour l’OL, la réception de Montpellier le 7 mai dernier a été l’un des temps forts. L’histoire aurait pu être bien pu différente sans une réaction d’orgueil des Lyonnais, mais ce sont finalement des scènes de liesse qui ont clôturé cet après-midi à Décines.

La communion entre les coéquipiers d’Alexandre Lacazette et les supporters lyonnais a été totale. Le capitaine lyonnais a lui été porté en héros et a renforcé ce sentiment que sans lui, il n’y avait pas grand-chose offensivement à Lyon cette saison.

Un triplé de passes pour Barcola

Porté par le show Elyes Wahi et Alexandre Lacazette, cet OL - Montpellier est dans la lignée de l’historique duel entre les Lyonnais et l’OM en 2009. Avec Bradley Barcola dans le rôle de Robin auprès d’Alexandre « Batman » Lacazette, les supporters en ont eu pour leur argent au Parc OL. Cette rencontre de la 34e journée a été la plus prolifique de la saison en Ligue 1 avec neuf buts inscrits au cumulé.

Néanmoins, avec ses cinq buts, l’OL n’est pas la formation française ayant marqué le plus de buts sur un match. Cet honneur revient au PSG contre Lille (1-7), à Montpellier contre Brest (0-7) et à Monaco contre Ajaccio (7-1).