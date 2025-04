Lille finalement sans Zhegrova et Mbappé contre l’OL

Edon Zhegrova au duel avec Nicolas Tagliafico lors de Lille – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Ayant tous deux repris l’entraînement collectif durant la semaine, Edon Zhegrova et Ethan Mbappé postulaient pour OL - Lille. Bruno Genesio a finalement choisi de ne pas les retenir pour ce samedi (21h05).

Il n’aurait certainement pas été titulaire après près de quatre mois d’absence, mais sa présence sur le banc aurait pu être une menace supplémentaire pour Lille contre l’OL, ce samedi. Jugé trop juste pour le derby contre Lens le week-end dernier, Edon Zhegrova avait l'espoir de faire le déplacement à Décines ce samedi (21h05). Ayant repris l’entraînement collectif durant la semaine, le Kosovar n’a pas forcément répondu à toutes les exigences du staff de Bruno Genesio. L’entraîneur lillois avait d’ailleurs apporté un doute quant à la participation de son joueur à la 28e journée de Ligue 1. "Le retour à l’entraînement d’Edon est plutôt une bonne nouvelle, mais on fera le point en temps et en heure pour savoir s’il pourra être intégré dans le groupe."

Toujours pas d'Umtiti

La réponse est finalement négative puisque Zhegrova ne fait pas partie du groupe du LOSC retenu. À l’OL, on ne se plaindra sûrement pas de cette absence, qui est la seule notable, en plus de celle d’Ethan Mbappé. Le jeune joueur offensif est sur le flanc depuis un mois et, comme Zhegrova, il n’a pas passé le "cut" malgré son retour à l’entraînement collectif. Malgré ces deux absences, Genesio peut compter sur le retour de suspension d’Alexsandro. À noter que Samuel Umtiti manquera une nouvelle fois ses retrouvailles avec l’OL, étant toujours en soins pour un problème au mollet.

Le groupe de Lille : Chevalier, Mannone, Caillard - Ismaily, Gudmundsson, Bakker, Diakité, Mandi, Meunier, Alexsandro - Mukau, Bentaleb, André Gomes, André, Bouaddi, Cabella, Haraldsson - Akpom, David, Sahraoui, Fernandez-Pardo.