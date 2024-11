L’OL a été "une grande étape" pour Tessmann

Tanner Tessmann lors d’OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Sélectionné avec les États-Unis lors des deux dernières trêves, Tanner Tessmann commence à se faire une place à l’OL. Le milieu concède que le pas a été grand entre Venise et la Ligue 1.

Appelé en dernière minute en octobre, Tanner Tessmann n’a pas eu besoin d’un forfait en novembre pour prendre la direction des États-Unis. Le milieu a été appelé directement par Mauricio Pochettino et a même reçu les éloges de son sélectionneur après les deux matchs contre la Jamaïque. Titulaire à chaque fois, le milieu de l’OL a marqué des points en sélection, comme ces derniers temps en club. Arrivé sur la pointe des pieds courant août, Tessmann a d’abord pris le pli de cette nouvelle aventure après trois saisons à Venise. "C'était un grand pas pour moi", a déclaré le milieu au New-York Times.

"Au milieu, il y a des vainqueurs de Coupe du monde, de Ligue des champions..."

Bien qu’âgé de 23 ans, Tanner Tessmann est passé de la Serie B à la Ligue 1 et l’écart a pu être assez important comme il l’avoue. Il a donc fallu se mettre au niveau pour convaincre Pierre Sage. Ses premiers pas à Toulouse auraient pu lui être fatals avec une non-convocation dans la foulée à Glasgow, mais l’Américain s’est accroché et gratte de plus en plus de minutes. Malgré une concurrence féroce dans l’entrejeu. "Au milieu de terrain, nous avons des vainqueurs de la Coupe du monde, des vainqueurs de la Ligue des champions, des joueurs qui ont gagné le championnat dans différents pays. C'est donc un secteur qui sait gagner. Et je pense que le niveau d'entraînement et le niveau d'exigence sont différents."

Assurant vouloir apprendre au maximum d’un joueur comme Nemanja Matic par exemple, Tanner Tessmann s’adapte de plus en plus à sa vie lyonnaise. Ayant trouvé une maison avec sa femme, celui qui a failli signer à l’Inter Milan au début de l’été veut désormais monter en puissance avec l’OL, que ce soit en Ligue 1 "où le jeu est beaucoup plus dans le un contre un avec des joueurs athlétiques" qu’en Ligue Europa. Ce n’est pas Pochettino qui dira le contraire, le sélectionneur souhaitant voir son joueur jouer encore plus en club.