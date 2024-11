Avant la Roma, l’OL veut "prendre le temps" avec Hegerberg

Présente à l’entraînement collectif mardi, Ada Hegerberg n’a malgré tout pas été retenue pour le match contre la Roma. L’OL veut "prendre le temps pour être sûr qu’elle revienne en forme".

Ce mercredi soir (21h), le public du Parc OL devrait chaudement saluer le retour à la compétition de Selma Bacha. Opérée de la cheville en août, la latérale gauche a été retenue pour la première fois de la saison dans le groupe de l’OL. La voir contre l’AS Roma semble assez utopique pour le moment, mais la simple présence de l’internationale française fait plaisir à voir. Pour Ada Hegerberg, il faudra patienter encore un peu. Si le club nous avait dit en fin de semaine dernière qu’il n’y avait rien de méchant concernant l’absence de la Norvégienne, Joe Montemurro ne se pressera pas avec sa buteuse. Avec la Roma et Le Havre juste avant la trêve, l’OL "prend le temps pour être sûr qu’elle revienne en forme. On doit s’assurer qu’elle est prête physiquement et mentalement, donc on ne se précipite pas".

La Norvège joue sa place à l'Euro durant la trêve

La logique voudrait de ce fait qu’Ada Hegerberg ne soit également pas du voyage en Normandie samedi afin de pouvoir profiter de deux semaines de coupure supplémentaire. Même si la Norvège n’a pas encore donné sa liste pour le barrage décisif pour l’Euro 2025 durant cette trêve. Quoi qu’il en soit, la présence de la Ballon d’Or 2018 à la séance collective de mardi montre une avancée positive et c’est tant mieux.