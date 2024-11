Comme lors de la dernière trêve, Abner et Nicolas Tagliafico vont être les derniers internationaux à rentrer à l’OL. Les deux latéraux étaient titulaires mardi soir avec le Brésil et l’Argentine.

En jouant samedi soir (21h) à Reims, l’OL ne va pas avoir beaucoup de temps pour préparer ce déplacement avec le groupe au complet. Il ne devrait y avoir qu’une séance avec l’ensemble de l’effectif pour Pierre Sage et encore. Comme en octobre, Abner et Nicolas Tagliafico vont être les derniers à rentrer en France et vont avant tout devoir recharger les batteries entre longs voyages et décalage horaire. La récupération va donc être au cœur du programme des deux latéraux afin d’être prêts pour la 12e journée de Ligue 1. En octobre, Tagliafico avait d’ailleurs été laissé au repos pour le déplacement au Havre en vue du match de Ligue Europa. Pierre Sage suivra-t-il le même procédé avec un déplacement à Qarabag, jeudi prochain ?

180 minutes pour Tagliafico

En attendant la position du coach lyonnais sur la question, les deux latéraux étaient titulaires mardi soir avec leur sélection respective. Pour sa quatrième sélection avec le Brésil, Abner était de nouveau titulaire, même s’il n’a pas joué l’intégralité de la rencontre cette fois-ci. En effet, la Seleçao tenue en échec par l’Uruguay (1-1), le Lyonnais a laissé sa place à la 58e minute de jeu, regardant du banc l’égalisation de Gerson quatre minutes plus tard. De son côté, Nicolas Tagliafico a de nouveau enchaîné avec 90 minutes de jeu dans la victoire argentine contre le Pérou (1-0). Un succès qui permet à l’Albiceleste de conserver son fauteuil de leader dans ces qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026.