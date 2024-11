Un peu moins d’une semaine après les sanctions de la DNCG, le coup de massue est encore là chez les supporters de l’OL. Ces derniers, déjà pessimistes, craignent le pire avec John Textor.

Les sanctions n’ont pas eu raison du début de saison plutôt réussi de l’OL. Mardi en début d’après-midi, la file d’attente était assez importante du côté de Bron. Ce n’est certes pas les vacances scolaires, mais la venue de Corentin Tolisso, Maxence Caqueret ou encore Enzo Molebe a attiré du monde du côté de Décathlon. Après plusieurs années de rupture, les joueurs lyonnais ont réussi à recréer une vraie relation avec leurs supporters. La saison dernière a permis de renforcer des liens qui s’étaient distendus et la présence de nombreux supporters pour la séance de dédicaces l’a confirmé.

Cet OL a réussi à s’attirer la sympathie de tous grâce à ce parcours hors du commun. Et qu’on le veuille ou non, avoir Tolisso et Caqueret en tête d’affiche reste toujours vendeur pour le club et son équipementier Adidas, à l’origine de l’opération. "Les séances ouvertes au public sont assez rares donc c’est une bonne occasion de pouvoir les côtoyer un peu", nous souffle Marine, qui a profité de la proximité de l’université Lyon 2 pour voir les Lyonnais présents. Ce sont avant tout des sourires qui ont jalonné cette séance, bien loin du tumulte qui peut se passer en coulisses. Si le sportif avait les faveurs de la journée, les sanctions contre le club ne sont pas pour autant oubliées.

"Comment tu peux parler de Botafogo avec ce qu'il arrive ici ?"

Les plus jeunes comme Mattéo sont loin de toutes ces considérations, avant tout heureux d’avoir eu un autographe sur son maillot. Mais, du côté des plus anciens, il y a forcément de l’inquiétude. La menace d’une relégation en Ligue 2 à l’issue de la saison a eu l’effet d’une vraie onde de choc. "C’était quelque chose d’impensable il y a encore deux ans. La situation était déjà précaire à la fin de l’ère Aulas, mais on n’en est jamais arrivé à un tel extrême", confie Jacques, venu accompagner son petit-fils Mattéo. Tous diront qu’ils ne sont pas des experts de la finance et qu’il y a forcément des données qu’ils n’ont pas.

Seulement, les tours de passe-passe de John Textor semblent avoir usé plus d’un supporter de l’OL. L’Américain a réussi à séduire par des gestes qui paraissent anodins, comme boire une bière avec les supporters avant un match de Coupe de France ou assister à un derby en U17. Cela a fait remonter sa cote de popularité, mais cette dernière n’a certainement jamais été aussi basse que depuis une semaine. Et ce n’est pas sa conférence de presse post-DNCG qui lui a permis de regagner l’amour de la foule.

Si certains concèdent qu’il peut y avoir une certaine volonté des instances de faire de l’OL un exemple, le discours du propriétaire est loin de passer. "On a clairement l’impression d’être pris en otage et que notre club n’est plus considéré. Au lieu de parler de l’OL, Textor fait des grandes déclarations sur le projet à Botafogo, fulmine Maxence, maillot de Tolisso sur les épaules. Quel est le rapport avec la situation ici ? Il a tout vendu et on se retrouve malgré tout avec le couteau sous la gorge. Qui nous dit que ça ne recommencera pas l'été prochain ? Puis l'hiver d'après ?"

Un hiver qui s'annonce rude

Avec l’encadrement de la masse salariale et l’interdiction de recruter, les supporters lyonnais s’attendent non pas à une saignée, mais bien à voir le sportif et Pierre Sage pâtir de cette situation bancale. Les ventes de Malick Fofana et Rayan Cherki sont annoncées comme plus que probables et "ce serait un nouveau coup sur la tête si on perd les deux", pour Théo. Ils restent toutefois les deux plus grosses valeurs marchandes de l’effectif et l’un des deux risque clairement de se voir sacrifié pour tenter de boucher les trous.

La vente de Cherki permettrait à la fois de faire rentrer de l’argent et de se délester d’un gros salaire. De quoi cocher toutes les cases d’un prétendant certain à un départ. Là encore, les fans comme Mattias ne comprennent pas la stratégie textorienne. "On n’est clairement pas en situation de force, mais dire que tout le monde est à vendre n’aide clairement pas à faire monter les prix. On l’a vu cet été, personne n’a voulu nos indésirables. Comment faire mieux cet hiver alors qu’on est encore plus dans le rouge ?"

Confiants depuis quelques semaines, les fans lyonnais ne sont pas abattus. Seulement, dans ce château de cartes qui commence petit à petit à sombrer, difficile pour eux de continuer à croire en un futur radieux sportivement quand le terrain est plus que jamais à la merci des marchés financiers…