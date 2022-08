L’OL a toujours été réputé pour sa formation et compte bien s’appuyer une nouvelle fois dessus. Cette excellence profite également à l’équipe de France depuis 22 ans.

En France, l’OL ne laisse personne insensible et s’attire souvent les foudres des clubs concurrents. Néanmoins, il y a bien un sujet sur lequel tout le monde s’accorde, celui de la formation à la lyonnaise. L’OL Académie a fait ses preuves depuis sa création et nombreux sont ceux à avoir fait les beaux jours lyonnais mais aussi des plus grands clubs européens. Karim Benzema est en l’exemple même et devrait devenir le premier Ballon d’Or formé à Lyon. Une vraie reconnaissance pour le club qui a décidé de miser encore un peu plus sur la formation cet été.

Contre Troyes, ils seront 10 sur le groupe de 21 retenu par Peter Bosz à avoir fait leurs gammes à Tola Vologe pour certains et à Meyzieu et Décines pour d’autres. Cette reconnaissance nationale et internationale est également une aubaine pour l’équipe de France. En 2018, lors du deuxième sacre des Bleus dans un Mondial, Corentin Tolisso, Nabil Fekir, qui était encore à l’OL, et Samuel Umtiti ont fièrement représenté les couleurs de la formation lyonnaise.

Depuis 2000, l’OL est tout simplement le plus gros pourvoyeur de joueurs formés dans un club. Selon L’Equipe, ils sont 17 à avoir été formés à l’Académie avant de porter le maillot français. Tous ne l’ont pas fait durant leur période lyonnaise mais le meilleur centre de formation de France se place en tête devant le PSG (16 joueurs) et Rennes (12).

Les joueurs formés à l’OL et internationaux français depuis 2000 : Giuly, Govou, Jurietti, Clerc, Bréchet, Benzema, Ben Arfa, Rémy, Martial, Pléa, Gonalons, Lacazette, Grenier, Fekir, Tolisso, Umtiti, Aouar