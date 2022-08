Casemiro proche de rejoindre Manchester United, le Real Madrid commence à regarder pour un remplaçant. D’après les médias espagnols, Bruno Guimarães serait en pole. Pour rappel, l’OL a inclus un pourcentage sur une plus value lors du départ du Brésilien à Newcastle.

Depuis six mois, il fait les beaux jours de Newcastle et certains supporters de l’OL pleurent son départ. Quand le club lyonnais rechercherait une sentinelle, la vente de Bruno Guimarães durant l’hiver est souvent remise en avant. Dans le système voulu par Peter Bosz, l’ancien milieu répondrait parfaitement aux critères et avait d’ailleurs été comme un poisson dans l’eau pendant ses six mois avec le coach néerlandais. Les millions de Newcastle ont eu raison de son aventure lyonnaise mais Bruno Guimarães pourrait bien faire encore les affaires de son ancien club.

20% sur une potentielle plus value

Depuis quelques heures, son nom ressort en Espagne et notamment au Real Madrid. Le club merengue vont perdre Casemiro dans les derniers jours du mercato face à l’offensive de Manchester United. Souhaitant anticiper, les Madrilènes auraient mis Bruno Guimarães tout en haut de la liste des remplaçants potentiels d’après AS. Si Newcastle ne souhaite pas se débarrasser de son milieu brésilien, une vente pourrait rapporter quelques pécules à l’OL. Lors du départ hivernal, le club lyonnais avait négocié 20% avec les Magpies sur une plus value à venir. Pour rappel, Bruno Guimarães avait quitté l’OL contre 50 millions d’euros, bonus compris.