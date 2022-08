OL - Troyes : vers un nouveau festival offensif ?

L’OL reçoit Troyes ce vendredi soir (21h). En plus d’être invaincus contre leurs adversaires, les Lyonnais ont toujours marqué trois buts ou plus depuis l’arrivée au Parc OL.

Une équipe ayant des fourmis dans les jambes contre une formation malade et avant-dernière du championnat. La rencontre de la 3e journée de Ligue 1 entre l’OL et Troyes va donner lieu à une opposition de style. Ayant perdu ses deux premiers matchs, l’ESTAC ne vient pas à Décines pour offrir des boulevards et va tenter de miser sur une solidité défensive à retrouver. Avec six buts encaissés en deux matchs, ce n’est clairement pas le point fort des hommes de Bruno Irles et la venue au Parc OL n’est pas vraiment bon signe.

Depuis que l’OL joue dans l’enceinte décinoise, Troyes n’a jamais réussi à accrocher les Gones et est reparti dans l’Aube avec un panier rempli de buts. Premier adversaire de l’histoire au Parc OL en janvier 2016, le club troyen est venu trois fois dans la banlieue lyonnaise et a perdu à trois reprises. Avec à chaque fois au moins trois buts encaissés. Ce vendredi, les hommes de Peter Bosz aimeraient bien poursuivre cette série, histoire d’envoyer un message et faire plaisir dans le même temps aux quelques 40 000 supporters qui seront présents.

Les trois rencontres contre Troyes au Parc OL :

9 janvier 2016 : OL 4-1 Troyes

6 mai 2018 : OL 3-0 Troyes

22 septembre 2021 : OL 3-1 Troyes