L'OL de retour en 4-3-3 contre Nantes, avec Lacazette en pointe

Remplaçant ou absent lors des trois derniers matchs, Alexandre Lacazette retrouve le 11 de départ contre Nantes ce dimanche. Il sera à la pointe du 4-3-3 de l'OL.

Le chassé-croisé entre Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze se poursuit. Non, il n'est pas question ici des buts, l'Olympique lyonnais étant muet depuis deux rencontres, mais des titularisations. Si Pierre Sage a confirmé qu'associer les deux hommes dès le coup d'envoi était possible, ce ne sera pas pour ce dimanche à Nantes (17h15). L'entraîneur de l'OL a choisi de faire confiance au capitaine, à l'homme d'expérience, pour mener l'attaque.

Dans ce système en 4-3-3 sans le ballon, et plus asymétrique avec, ce sera Lacazette qui occupera le poste de numéro 9. Aligné lors des trois dernières sorties rhodaniennes, le Géorgien commencera cette fois-ci sur le banc. Autour du vice-champion olympique, nous retrouverons Rayan Cherki et Ernest Nuamah, qui remplace Malick Fofana, blessé.

Benrahma ou encore Almada sur le banc

Au milieu, on peut dire que Jordan Veretout prend numériquement la place de Saïd Benrahma, remplaçant. Il formera un trio avec Nemanja Matić et Corentin Tolisso. Pour voir Thiago Almada avec son nouveau maillot, il faudra donc attendre un peu. Et derrière, la défense ayant plutôt donné satisfaction cette semaine face au Fenerbahçe (0-0) et auparavant contre Toulouse (0-0), il a été décidé de conserver la ligne composée de Saël Kumbedi, Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Suspendu en Turquie, Nicolas Tagliafico reprend son poste de latéral gauche.

Le 11 de l'OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matić, Tolisso - Cherki, Lacazette (C), Nuamah