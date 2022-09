L'OL dévoile son 3e maillot

L'Olympique lyonnais a présenté ce dimanche son 3e maillot que porteront ses équipes lors de la saison 2022-2023.

En collaboration avec Adidas et le festival Nuits sonores, l'OL a officiellement présenté ce dimanche son 3e maillot. Ce dernier sera porté par toutes les formations de l'Olympique lyonnais. A noter que le design sera également présent sur la tenue extérieure des équipes de l'ASVEL pour la saison 2022-2023.

Une tunique noire et mauve

Cette tunique possède "des lignes graphiques noires et des touches mauves pour rappeler l’identité scénographique et lumineuse de Nuits sonores qui fait écho à l’histoire de la musique électronique et dont le festival est un porte-voix majeur. Comme cette musique et sa culture, ce maillot se veut inclusif et fédérateur", explique le club rhodanien.

Enfin, ce maillot "incarne toutes les facettes de la ville (les lumières, la mixité, la convivialité) et célèbre les valeurs partagées par ces différents acteurs telles que la transmission, le partage, et la diversité, les réunissant autour d’un message fédérateur : « Lyonnaise est notre culture »", conclut l'OL.