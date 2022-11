L'OL reste stable à domicile

Thiago Mendes et Adam Ounas lors de OL – Lille en octobre 2022 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En difficulté dès qu'il se déplace, l'OL est plutôt à l'aise à domicile. Ce vendredi, il reçoit Nice avec l'objectif de conforter cette impression.

Avec 16 points pris sur 21 possibles, l'OL a plutôt obtenu de bons résultats à domicile. Pour la dernière de l'année dans son stade, il accueille Nice ce vendredi (21h) à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. 8es du championnat, les hommes de Laurent Blanc veulent terminer correctement cette première phase du championnat.

D'autant plus que la fête sera belle en avant-match et la mi-temps avec l'anniversaire des 35 ans des Bad Gones puis la présentation du Ballon d'Or de Karim Benzema. "Ça va rajouter beaucoup de ferveur vendredi, a apprécié Malo Gusto. Ils vont pousser donc on a à cœur de ne pas les décevoir et de ramener la victoire pour que la fête soit belle."

"Il faut reproduire ça à l’extérieur pour remonter au classement"

Vainqueur récemment de Lille, son unique succès marquant de l'exercice 2022-2023, l'Olympique lyonnais doit s'appuyer sur son public qui le porte. "C’est un bon signe. La dernière fois, il y avait du monde et vendredi ce sera encore plein. On a besoin de tout le monde dans cette période, a exhorté Laurent Blanc. Les joueurs en sont conscients. J’ai bien aimé le dernier match pourtant on a été mal mené."

Sur le terrain, les coéquipiers d'Anthony Lopes aussi le ressentent. "On a beaucoup de soutien et c’est peut-être ce qui nous pousse inconsciemment à donner plus, a justifié Gusto. Il faut qu’on continue comme ça à domicile mais il faut reproduire ça à l’extérieur pour remonter en haut du classement." Car oui, simplement réussir à domicile ne suffira pas.