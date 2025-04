Joshua Zirkzee, attaquant de Manchester United (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L’attaque mancunienne sera décimée lors du quart de finale retour de Ligue Europa ce jeudi face à l’OL. Ruben Amorim ne pourra pas compter sur Joshua Zirkzee, blessé. En revanche, Andre Onana sera titulaire.

Avec R.B à Manchester.

L’un s’était montré décisif à aller, mais sera absent ce jeudi. L’autre avait plombé son équipe et sera de retour. Un contraste qui ne devrait pas réjouir les supporters mancuniens. En effet, buteur au parc OL la semaine dernière, Joshua Zirkzee s’est blessé aux ischio-jambiers le week-end dernier en Premier League face à Newcastle.

Il sera absent ce jeudi lors de la deuxième confrontation du quart de finale de Ligue Europa entre Manchester United et l’OL. Il manquera même la fin de saison, comme l'a regretté Ruben Amorim ce mercredi en conférence de presse. "C'est difficile pour lui, car il progressait dans tous les aspects du jeu et il est difficile pour un joueur de s'arrêter". L’attaque des Red Devils devrait donc être décimée face aux Lyonnais. Rasmus Hojlund et Alejandro Garnacho seront les seules solutions offensives disponibles.

Andre Onana effectue son retour dans les cages

À l’inverse, le gardien camerounais, auteur de deux bourdes à Décines, est de retour après avoir été mis sur le côté ce week-end par son entraîneur pour le faire "déconnecter". Le doute a également été levé quant à sa titularisation ce jeudi à Old Trafford. Ruben Amorim a en effet annoncé qu'il cocherait le nom d'Andre Onana dans son onze de départ face à l'OL. Saura-t-il désormais relever la tête après son déplacement compliqué entre Rhône et Saône la semaine passée ? Les supporters lyonnais ne l'espèrent pas.