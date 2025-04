Ce jeudi, l’OL joue son destin européen à 21h à Old Trafford contre Manchester United. Grâce à l’égalisation de Rayan Cherki, les Lyonnais peuvent y croire même s’ils ne sont pas donnés favoris pour la qualification.

Un but qui change presque tout. Jeudi dernier, en trompant André Onana à la dernière minute, Rayan Cherki a plus qu’empêché l’OL de s’incliner face à Manchester United. Il a donné de l’espoir à tout un peuple afin de croire encore à la qualification pour les demi-finales de Ligue Europa. En arrivant à Old Trafford avec un but de retard à combler, les Lyonnais savaient qu’ils devaient a minima gagner par un but d’écart pour accrocher une prolongation. Grâce à Cherki, un succès par un but ce jeudi soir suffira au bonheur rhodanien et enverra l’OL directement en demi-finale de la Ligue Europa. C’est l’objectif assumé par tout le club et il va falloir désormais répondre sur le terrain.

"Un 50-50" pour Cherki

S’il n’y a pas de complexe d’infériorité, il ne doit pas non plus y avoir un excès de confiance qui pourrait se payer cher. À Old Trafford, l’OL veut s’offrir un nouveau dernier carré, le troisième en huit ans sur la scène européenne mais il va falloir dompter les Red Devils qui jouent leur saison sur ce match. Au moment d’entrer sur le terrain, Rayan Cherki estimait que ce serait du 50-50 pour la qualification après le nul à Décines. Il n’a pas eu vraiment tort même si les statistiques ne donnent finalement que 42% de chances à l’OL de passer au tour suivant après le 2-2 à l’aller. Loin d’être insurmontable, encore plus avec un tel chiffre en cette semaine de derby.