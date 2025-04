Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Ces derniers jours sont extrêmement riches du côté de l’OL. Entre les matchs de Ligue 1, le quart de finale contre Manchester United en Ligue Europa et le derby de dimanche prochain, le menu de Tant qu’il y aura des Gones est copieux. Ce lundi, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, nos consultants, ont échangé à propos de l’actualité rhodanienne. Ils étaient pour cela en compagnie de Jean-Paul Ancian, expert de la préparation physique et mentale.

Durant la première partie de TKYDG, tout ce beau monde est revenu sur le succès de l’Olympique lyonnais à Auxerre dimanche (1-3). Une victoire convaincante, mais en plus déterminante. Elle replace l’équipe à la quatrième place en championnat, aux portes du podium et de la qualification directe pour la Ligue des champions.

Avec Manchester et Saint-Etienne dans le viseur

Ensuite, direction Old Trafford pour la seconde manche. Après le nul 2-2 à l’aller, Anglais et Français se retrouvent pour se départager. Entre des Red Devils peu en confiance et un OL surfant sur une meilleure dynamique, le duel promet. Surtout, il pourrait permettre aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette d’écrire une des plus belles pages de l’histoire du club.

Cette semaine s’annonce d’ailleurs palpitante, puisqu’elle se conclura par un derby à Saint-Etienne. Une affiche pas comme les autres, mais qui nécessitera sans doute une approche mentale particulière. Rappelons qu’il s’agira du troisième déplacement consécutif, et la fin d’une série de rencontres très rapprochées.

Le sommaire de l’émission du 31 mars 2025 :

0'10 : début de l'émission

2'32 : AJA - OL (1-3) : une victoire collective, l'OL 4e de L1

24'22 : Europa League : Maintenant, place à Old Trafford

44'50 : Un derby, ça se gagne !

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.