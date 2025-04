En marge du quart de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et l’OL, le club anglais a annoncé le déploiement d’un "tifo" géant et l’utilisation d’engins pyrotechniques pour créer une "atmosphère spéciale".

Ce sera le match le plus important de leur saison. Les Red Devils reçoivent ce jeudi l’OL à l’occasion quart de finale retour de Ligue Europa. Une qualification leur permettrait de continuer à espérer un sacre en C3, la seule voie d’accès vers la Ligue des champions la saison prochaine. Le club a donc décidé de mettre les petits plats dans les grands pour la réception des Rhodaniens. Manchester United a en effet annoncé ce mardi qu’un tifo géant serait déployé devant la tribune Sir Alex Ferguson. Une idée travaillée "avec les représentants des supporters sur l’idée et l’image. Elle a ensuite été partagée avec Bruno Fernandes".

Le capitaine mancunien sera sans doute une nouvelle fois le joueur le plus à craindre. Passeur décisif à l'aller (2 - 2) sur le deuxième but des Anglais, il aura à cœur de redonner le sourire à ses supporters après une saison décevante en Premier League. Il a d’ailleurs rendu hommage aux fans de son équipe via les réseaux sociaux du club. "Nos supporters sont l’une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas dans une situation encore plus difficile, a fait savoir le joueur. Ils ont toujours été à nos côtés. Et il est grand temps de leur rendre la pareille".

Des engins pyrotechniques s’ajouteront au tifo

Des joueurs survoltés et un public mobilisé pour créer un "moment spectaculaire avant le coup d’envoi". Pour le moment tenu secret, le tifo sera accompagné de l’utilisation d’engins pyrotechniques "rouges et blancs. Ils apparaîtront à côté du tifo de manière plus importante qu’avant la victoire contre la Real Sociedad", a précisé le club anglais. Une démonstration de force donc avant le coup d’envoi de la rencontre. Les Lyonnais ne devront pourtant pas se montrer intimidés au moment de pénétrer dans le théâtre des rêves. Malgré le poids de l’histoire du club mancunien, une qualification les porterait à trois rencontres d’un potentiel sacre européen.