(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans son enquête depuis 2013, le CIES a démontré que l’OL savait bien acheter mais surtout bien vendre. Le club possède le 2e bilan européen en la matière.

Les détracteurs de la stratégie lyonnaise pourront une fois de plus pointer du doigt ces chiffres et regretter que l’OL se retrouve finalement si haut dans le classement. Ce lundi, le CIES a dévoilé le classement des meilleurs bilans d’achat - vente des cinq grands championnats européens depuis 2013. Occupant déjà la place de dauphin en Ligue 1, le club lyonnais conserve cette place même à l’échelle européenne. Avec une balance positive de 282M€ sur la dernière décennie, l’OL se place derrière Lille (+379M€) et devant Monaco (+215) pour un podium du big 5 100% Ligue 1.

L'OL a vendu 4 fois au-dessus de 50 millions d'euros

Sur les dix dernières saisons, l’OL n’a jamais dépensé plus de 25 millions d’euros pour un joueur. Flop du recrutement de 2019, Joachim Andersen représente la plus grosse dépense lyonnaise sur cette période avec les 24M€ offerts à la Sampdoria. Au contraire, dans le sens des départs, la barre des 50 millions d’euros (bonus compris) a été atteinte à quatre reprises avec les départs de Tanguy Ndombele, Lucas Paquetà, Alexandre Lacazette et Bruno Guimaraes. Au total, l’OL a investi 441 millions d’euros depuis 2013 mais a vendu pour 723 millions, soit une balance positive de 282M€.