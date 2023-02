Mercato : Malo Gusto veut "rendre à l’OL ce que le club m’a donné"

Vendu à Chelsea durant l’hiver mais prêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison, Malo Gusto veut boucler la boucle. Le latéral droit souhaite terminer de la meilleure des façons son aventure lyonnaise.

Il a été la vente surprise de l’OL durant l’hiver. On pouvait se douter que le club lyonnais ne dirait sûrement pas non à une offre conséquente pendant le mercato, mais voir Malo Gusto être vendu malgré tout surpris. Seulement, en fin de contrat dans un an et demi et les négociations pour prolonger au point mort, la direction lyonnaise n’a pas craché sur les 35 millions d’euros (bonus compris) proposés par Chelsea. De son côté, le latéral a saisi l’opportunité de rejoindre un grand d’Europe, en quête de rédemption cette saison.

"Ça s’est fait un peu au dernier moment même si ça faisait un certain temps que je parlais avec eux, a déclaré le natif de Décines à Téléfoot ce dimanche. Il y a eu une proposition avec un beau projet derrière, c’est ce qui m’a influencé sur ce choix. Il y a toujours une petite appréhension parce que c’est un gros changement, dans un grand club, en changeant de pays."

Après les Blues, Gusto vise les Bleus

L’acclimatation ne sera pas pour tout de suite. En perdant l’un de ses jeunes du centre de formation, l’OL a malgré tout réussi le tour de force de se faire prêter Gusto pour la fin de saison. Une décision acceptée par Chelsea et par l’international Espoir. De nouveau blessé aux ischios après le match contre Lille mercredi, Malo Gusto n’a pas encore la tête aux Blues et compte bien terminer son aventure lyonnaise de la meilleure façon possible, que ce soit individuellement ou collectivement. "On n’est pas là où on doit être en championnat et on doit regagner le cœur de certains supporters. Ça me tenait à cœur de rester et de rendre à mon club formateur ce qu’il m’a donné."

Il a désormais quatre mois pour boucler la boucle parfaitement avec pourquoi pas un titre en Coupe de France…