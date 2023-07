Mercato : Marozsan a "profondément l’OL dans le coeur"

En fin de contrat au 30 juin, Dzsenifer Marozsan a finalement fait le choix de rempiler pour deux saisons supplémentaires. La meneuse allemande rêve encore en grand à l’OL.

Elles étaient les deux dernières incertitudes dans l’effectif de l’OL. En l’espace de deux jours, Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsan ont levé le doute quant à leur présence au sein des Fenottes la saison prochaine. Les deux cadres seront bien là en 2023-2024 et même plus pour la meneuse allemande. En fin de contrat au 30 juin, Marozsan a finalement prolongé le 1er juillet pour deux années supplémentaires à l’OL, ce qui poussera son aventure entre Rhône et Saône à neuf saisons.

Malgré les rumeurs d’un départ, l’Allemande a fait le choix de la stabilité au sein de l’effectif de Sonia Bompastor. "Ça fait déjà sept ans que je suis au club. J’ai envie de continuer parce que j’aime l’OL, le club est profondément dans mon cœur et j’ai envie de donner encore le maximum pour ce club, a-t-elle déclaré sur le site du club. Je suis très attachée donc c’était clair que je voulais continuer avec l’OL."

A 100% avec l'OL après sa retraite internationale

Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril 2022, Dzsenifer Marozsan (31 ans) est revenue à la compétition en novembre dernier. Mais, c'est bien après la trêve hivernale que la championne olympique 2016 a retrouvé le niveau qui était le sien. De quoi redevenir indispensable aux yeux de Bompastor et certainement finir de la convaincre de rempiler avec les Fenottes.

Ayant pris sa retraite internationale il y a quelques mois, Marozsan va désormais être impliquée à 100% avec le club lyonnais. "L’objectif est de rester en bonne santé pour pouvoir aider le club à gagner le maximum de titres. Une blessure est toujours difficile à gérer, c’est toujours compliqué de revenir. Mais, j'ai toujours eu le soutien du club, du coach athlétique, donc j’étais bien pour revenir et finir parfaitement la saison dernière."

Avec 8 buts (en 24 matchs) dont une inspiration magnifique lors du dernier match contre Reims, Dzsenifer Marozsan a rappelé toute son importance à l’OL depuis 2016.