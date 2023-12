Mercato : Rachid Ghezzal (ex-OL) viré du Besiktas 

Comme quatre de ses coéquipiers, Rachid Ghezzal a été exclu de Besiktas. Le club évoque des mauvaises performances.

Arrivé en Turquie en août 2021, Rachid Ghezzal n'est officiellement plus un joueur de Besiktas. Lundi, le club a annoncé qu'il se séparait de cinq éléments, avec en plus de l'ancien Lyonnais, quatre ex-footballeurs de Ligue 1 : Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Eric Bailly et Jean Onana.

La raison invoquée officiellement, de "mauvaises performances et une incompatibilité au sein de l'équipe", a justifié la formation actuellement cinquième du championnat turc. Troisième la saison dernière, l'équipe stambouliote évolue sur courant alternatif, et même en difficulté en coupe d'Europe : quatrième de sa poule de Ligue Europa Conférence et déjà éliminée.

Meilleur joueur du championnat 2020-21

Très souvent blessé cette saison, Ghezzal a pris part à douze matchs toutes compétitions confondues, dont sept comme titulaire, pour un but et trois passes décisives. Remplaçant, il était entré en cours de jeu lors de l'ultime affiche perdue face à Fenerbahçe samedi (1-3). Sa dernière rencontre sous le maillot de Besiktas donc, lui qui aura porté 101 fois cette tunique depuis son transfert en provenance de Leicester. Il avait été élu meilleur joueur du championnat en 2020-2021.

Le voilà désormais libre de s'engager dans le club de son choix, alors que le mercato ouvrira ses portes le 1er janvier.