Mikautadze (OL) donnera le coup d’envoi du match de Saint-Priest 

Ce vendredi, Georges Mikautadze sera de retour dans l’un de ses anciens clubs. Il donnera le coup d’envoi de la rencontre entre l’AS Saint-Priest et l’AS Cannes.

À deux jours d'affronter le PSG en Ligue 1, Georges Mikautadze va s'offrir un petit retour aux sources. En effet, l’attaquant de l’OL sera présent au Stade Jacques Joly ce vendredi soir lors de la rencontre entre son ancien club L’AS Saint-Priest et l’AS Cannes. Et le Géorgien aura l’honneur de donner le coup d’envoi de cette rencontre de National 2. Une façon pour le club de lui rendre hommage après son petit passage chez les Sang et Or, il y a quelques années de cela.

L'ASSP pour oublier la désillusion de l'OL

En effet, après avoir appris qu’il ne serait pas conservé au sein du centre de formation de l’OL, l’avant-centre lyonnais avait choisi de rejoindre le club voisin. Il a donc porté les couleurs l'AS Saint-Priest pendant deux saisons de 2015 à 2017. Par la suite, le joueur géorgien avait signé un contrat avec la formation du FC Metz. Aujourd’hui, il porte de nouveau le maillot de l'Olympique lyonnais, son club de cœur.