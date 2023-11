NWSL : une dernier danse pour l’OL Reign et Megan Rapinoe

Dans la nuit de samedi à dimanche (1h), l’OL Reign dispute la 3e finale de son histoire. La franchie de Seattle a la possibilité de remporter son premier titre pour le dernier match en carrière de Megan Rapinoe et avant que l’OL ne passe la main.

Un club français sera-t-il champion des États-Unis dans les heures à venir ? Propriété de l’OL Groupe, l’OL Reign dispute dans la nuit de samedi à dimanche (1h) la troisième finale de son histoire en NWSL. Bredouille lors de ses deux premières tentatives, la franchise de Seattle va-t-elle enfin transformer l’essai ? L’histoire serait belle face à Gotham puisque Megan Rapinoe, l’une des plus grandes joueuses américaines, tirera sa révérence à l’issue de cette rencontre. Après avoir retardé l’échéance au gré des qualifications, le Ballon d’Or 2019 sait désormais que la fin est belle et bien là contre un club dont sa compagne Sue Bird est co-actionnaire. "Ça va vraiment être mon tout dernier (match). C'est la fin rêvée, il ne reste plus qu'à gagner", s'est réjouie Rapinoe.

La symbolique serait belle alors que dans le camp d’en face, Ali Krieger (39 ans), capitaine de Gotham et autre figure historique du foot féminin nord-américain, disputera également son dernier match. De symbole, il en sera aussi question pour l’OL Reign dans son ensemble. Cette finale de NWSL marquera la dernière rencontre dans le giron de l’OL Groupe. La vente n’a toujours pas été actée, mais les discussions se sont intensifiées ces derniers temps et la fin du championnat devrait accélérer le processus de cession. Une page se tournera définitivement à Seattle même si la franchise pourrait bien rester dans la ville.