OL académie : dimanche animé pour les U17 et U19

Ce dimanche, les U17 et U19 de l'OL seront sur les terrains. Dans des dynamiques opposées, les deux équipes espèrent tout de même l'emporter à domicile.

Si vous êtes à Meyzieu ce dimanche, vous avez l'opportunité de passer plusieurs heures du côté de l'académie de l'OL. En effet, les U17 et U19 masculins joueront à domicile ce 23 mars. Avec une même ambition, la victoire, mais pas vraiment les mêmes armes pour y parvenir.

Se rassurer pour les U19

La journée commencera par les plus âgées, qui reçoivent Strasbourg (11 heures). Le groupe Samy Saci est presque en roue-libre depuis de quelques semaines. L'élimination en Coupe Gambardella est quasiment venue mettre un terme à la saison de cet effectif, au moins sur le plan compétitif. Car depuis début mars, les coéquipiers de Bryan Meyo n'ont plus grand-chose à espérer de l'exercice, si ce n'est progresser collectivement et individuellement.

Huitièmes de la poule B, ils ne peuvent plus viser les play-offs. Il ne faudra pas s'effondrer non plus pour ne pas se faire peur vis-à-vis d'un éventuel maintien. Face au deuxième, les Gones aimeraient se rassurer un peu, eux qui ont perdu 2 à 1 contre le Paris FC la semaine précédente.

Poursuivre la marche en avant pour les U17

La phase finale peut encore être un objectif pour les U17, actuellement seconds de la poule D et fort de quatre succès consécutifs. Il faudra effectuer des calculs pour définir les meilleurs deuxièmes des six groupes, mais au moins, les ambitions sont encore là. La bataille au podium s'annonce d'ailleurs rude avec Cavigal Nice, Saint-Priest, Grenoble, Lyon - La Duchère et Monaco.

Les Monégasques ont perdu face à la lanterne rouge samedi, et pourraient être décrochés par les Rhodaniens en cas de victoire ce dimanche. Ces derniers accueillent Bastia à 13h30 dans le cadre de la 22e journée. L'occasion de profiter des confrontations entre le leader, l'ASSE, et Cavigal Nice, et du derby opposant La Duchère à l'ASSP.