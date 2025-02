OL Académie : le programme du week-end

Un petit week-end s’annonce du côté de l’OL académie. Au programme, seulement trois rencontres sont prévues. Et deux sont prévues à domicile.

Deux matchs au programme pour l'académie de l'OL ce week-end. Et ces rencontres se dérouleront à domicile. Effectivement, lors d’un match amical, la réserve de l’Olympique lyonnais accueillera l’OM ce vendredi à 17h. Une partie, disputée à huis clos, qui a pour but de garder un peu de rythme avant un calendrier chargé avec notamment la Premier League International Cup et de surtout donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins. Un "Olympico" des réserves pour deux équipes qui évoluent en National 3.

Les U19 féminines doivent se relancer

Lors de la quatrième journée du second tour du championnat, les U19 féminines de l'OL reçoivent Dijon au Groupama OL Academy de Meyzieu. Un rendez-vous crucial pour les jeunes lyonnaises qui cherchent à ne pas se faire distancer au classement. D’autant plus qu'elles se mesurent à des Dijonnaises qui détiennent le même nombre de points qu'elles sur ce début de deuxième phase.

Toutefois, il ne faudra pas rester bloqué sur les dernières performances. En effet, au début du mois de février, les Rhodaniennes ont réalisé un déplacement dans le sud de la France pour se mesurer à Montpellier. Malheureusement, les U19 féminines ont perdu sur le score de 3-1. Ainsi, après avoir disputé trois rencontres lors de la seconde phase du championnat, les jeunes Fenottes se classent en troisième position, avec un écart de quatre points par rapport à la deuxième place et six points par rapport au leader, le PSG.

Une place en quart de finale de Gambardella

Le match le plus important concerne sûrement les U19. En effet, après une large victoire face à l’Olympique d’Alès (8-0) au tour précédent, le groupe de Samy Saci se rend en Corse pour affronter Bastia dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Une rencontre très importante puisqu’une place pour les quarts de finale de la compétition se joue ce dimanche à 14h30.

Le programme du week-end de l’académie de l'OL :

National 3 : OL – OM, match amical, vendredi à 17h (à huis clos).

U19 féminine : OL – Dijon FCO, 4e journée de la phase 2 de championnat, dimanche à 15h.

U19 : Bastia - OL, 8e de finale de Gambardella, dimanche à 14h30