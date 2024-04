2e du championnat U19, l'OL accueillent Sochaux, 12e, ce dimanche à 15 heures. Il pourrait faire un pas de plus vers la phase finale.

Si le choc entre Strasbourg, troisième, et Auxerre, leader incontesté, sera l'attraction du week-end dans la poule B du championnat U19, l'OL pourrait lui réaliser la belle opération du jour. En effet, à 15 heures, lorsqu'il recevra Sochaux pour la 23e journée, il saura si sa deuxième place est menacée par les Strasbourgeois, ou si au contraire, l'AJA a fait respecter la hiérarchie. Ce second scénario lui permettrait, en cas de victoire, de faire un premier pas vers la qualification pour la phase finale.

Réaliser la passe de cinq

Après 22 matchs dans la compétition, les protégés d'Amaury Barlet comptent 41 points, soit 11 de moins que les intouchables Auxerrois. Mais surtout, leur statut de dauphin est mis en péril par les Alsaciens, en embuscade à seulement deux petites longueurs. Il reste quatre rencontres aux deux rivaux pour se départager l'ultime billet pour les play-offs. Sachant qu'ils se rencontreront dans le Rhône le 28 avril.

Mais avant de penser à ce choc déterminant, les Lyonnais doivent penser à ne pas laisser échapper des points en route. Cela commence dès ce 7 avril. Ils restent sur quatre victoires consécutives, même si les derniers contre Clermont (3-2) et Bourg-en-Bresse (1-2) furent plus difficiles à décrocher. Les Gones accueillent cette fois-ci les Sochaliens, 12es et donc antépénultième formation au classement. Ils ont donc a priori les moyens de s'imposer à domicile, mais encore faudra-t-il le démontrer sur le terrain.