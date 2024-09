OL académie : un joli week-end pour les féminines

Si les garçons n’ont pas connu beaucoup de réussite, les Fenottes, elles, ont brillé pour l’académie. La réserve et les U19 ont gagné leur match respectif.

En National 3, le groupe Pro 2 a certes relevé un peu le bilan, mais ces dernières semaines, le sourire n’est pas vraiment présent le week-end chez les garçons de l'académie. Les U19 enchaînent les défaites, et les U17 ont pris la fâcheuse habitude de les imiter sur les deux dernières journées disputées. Chez les filles en revanche, tout va bien. Dimanche 22 septembre, la réserve et les U19 ont remporté leur rencontre de championnat, avec même un excellent coup réalisé par la première équipe citée.

L’effectif de Julien Perney a gagné un duel peu évident sur le papier à Cannes. Bonne formation la saison passée, le club azuréen a perdu 3 à 1 à domicile, battu par le doublé de Sofia Bekhaled (18e et 40e minutes) et par le nouveau but de Maïwenn Olivier (47e). La réduction du score cannoise à la 87e n’a rien changé au sort de la partie. Avec ces trois points, la première victoire de l’exercice 2024-2025 après le nul face au Puy (2-2), l’OL remonte au 3e rang, derrière Chassieu-Décines et Grenoble, auteurs d’un sans-faute. Prochain rendez-vous le 29 septembre avec la réception d’Albi-Marssac, actuellement 6e (trois unités).

Un choc à venir face à Metz pour les U19

Les plus jeunes, elles, ont déroulé en région francilienne. En déplacement à Sarcelles, elles se sont imposées 4 à 0 avec quatre buteuses différentes : Léa Motyka (26e), Océane Moreau-Tranchant (45e), Isaline Di Rienzo (73e) et Camille Marmillot (81e). Deux affiches, deux succès et un six sur six qui propulse l’Olympique lyonnais en tête de la poule de cette première phase, à égalité avec Metz. Ce sera d’ailleurs le futur adversaire des Fenottes dimanche, une première opportunité de s’envoler et d’entrevoir déjà la qualification pour le championnat élite qui décernera le trophée en fin d'exercice.