OL : quel(s) changement(s) pour l'Olympiakos ?

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, joueur de l’OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Jeudi, l'OL débutera la Ligue Europa par un duel face à l'Olympiakos. Avec la problématique pour le staff de trouver les bons ajustements après la défaite contre l'OM (2-3).

La question revient souvent pour les entraîneurs disputant la coupe d'Europe. Faut-il procéder à des ajustements lors des rencontres en semaine, et si oui, à quel point est-il judicieux de remodeler son 11 de départ. Pierre Sage découvre cet univers à plusieurs échéances par semaine, et il devra vite apprendre. La gestion de l'effectif sera un des points clés de la saison de l'OL. Avec la venue de l'Olympiakos jeudi en Ligue Europa (21 heures), nous aurons un premier aperçu des capacités de cette équipe.

Mais avec quel 11 entamer cette partie face au dernier vainqueur de la Conference League ? C'est toute la question, sachant que l'Olympique lyonnais vient de perdre 3-2 face à Marseille dimanche, et que sa situation avant d'aller à Toulouse n'est pas au beau fixe (14e de Ligue 1). "J'opterais pour un 4-3-3 offensif pour jouer l'attaque et se faire respecter à la maison, a décrypté Enzo Reale, notre consultant, dans Tant qu'il y aura des Gones. Il faut le prendre avec confiance, lâcher les chevaux même si ce sera une confrontation compliquée."

"Tout chambouler, ce n'est peut-être pas la bonne solution", Enzo Reale

Une décision qui tranche avec les dernières compositions de Sage, en 3-5-2. Reste ensuite à savoir avec quels hommes. Faut-il garder une ossature, ne changer que 2 ou 3 éléments, ou plutôt largement remanier sa formation de départ ? "Au final, tout le monde peut prétendre à une place dans le 11 sachant que l'on reste sur une défaite. Il faut faire des choix. Je ne sais pas si faire trop de rotations, c'est bon pour l'équipe, sachant que tu n'as pas trouvé ton équilibre, s'est interrogé le milieu du Goal FC. Tu as besoin de confiance, d'automatisme, donc tout chambouler, ce n'est peut-être pas la bonne solution."

Pour l'affiche de jeudi, le joueur formé à l'OL fera confiance à Alexandre Lacazette, même si la capitaine a été en délicatesse face à l'OM. Néanmoins, il n'est pas contre "le faire souffler et mettre Georges Mikautadze, ça peut s'entendre", a-t-il précisé. Sur les ailes, il mise sur "la diversité des profils" de Rayan Cherki et d'Ernest Nuamah, même si Malick Fofana peut également postuler. Dans l'entrejeu, faute de footballeurs créatifs, il ferait appel au trio Jordan Veretout, Maxence Caqueret ("pour préserver Corentin Tolisso") et Nemanja Matić. Enzo Reale choisirait une défense plus classique, même si subsiste le doute physique autour de Moussa Niakhaté.

Le 11 d'Enzo Reale pour OL - Olympiakos :