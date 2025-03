OL - Ajax, un "gros regret" dans la carrière de Genesio

Huitième de finaliste de la Ligue des champions avec Lille, Bruno Genesio continue de briller sur la scène européenne. S’étant forgé une belle réputation, l’entraîneur français a encore la demi-finale de Ligue Europe 2017 avec l’OL en travers de la gorge.

Samedi, le LOSC n’a pas pu profiter de la proximité avec la Ligue des champions pour faire tomber le PSG. Malgré un choc contre Liverpool mercredi, le club parisien n’est pas tombé dans le piège de la suffisance et reste invaincu en Ligue 1. Pour Lille, la lourde défaite (4-1) contre le leader est forcément un coup d’arrêt dans la course à l’Europe et l’OL pourrait revenir à deux points des Dogues en cas de victoire contre Brest. La défaite digérée, les joueurs de Bruno Genesio vont, eux aussi, devoir vite se tourner vers la C1 car un huitième contre le Borussia Dortmund les attend mardi soir en Allemagne.

Face au dernier finaliste, la tâche ne sera pas facile mais les supporters lillois comptent sur la réputation de leur coach sur la scène européenne pour faire l’exploit. "Cette année, on fait un parcours avec Lille qui est très intéressant. On avait fait un parcours très honorable avec Rennes. Donc forcément, je pense que c'est à la fois l'exposition médiatique qui est supérieure lorsqu'on joue la Coupe d'Europe, mais aussi peut-être la régularité dans le temps qui fait que je suis perçu différemment", a avoué Genesio à RMC sur l’impact de la Coupe d’Europe sur son parcours de coach.

"Pep Genesion était vraiment péjoratif au début"

Avant Lille ou Rennes, il y a eu l’OL et certains exploits. On pense notamment aux confrontations contre Manchester City qui lui ont valu le surnom de 'Pep Genesio', "vraiment péjoratif au début, aujourd’hui, ça a une connotation qui est beaucoup plus positive dans la bouche des gens". Mais aussi le parcours en Ligue Europa en 2017 avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Huit ans plus tard, cela reste une cicatrice qui n’a pas été totalement refermée par le coach français. "On a fait des performances à Lyon en faisant une demi-finale d'Europa League, même si c'est une grosse déception, un gros regret de ma carrière de ne pas être allé en finale cette année-là. Mais c'est quand même une demi-finale."

Battu 4-1 à l’aller à l’Ajax Amsterdam, l’OL avait échoué d’un but au retour (3-1) pour accrocher les prolongations et rêver d’une première finale européenne. Huit ans plus tard, les supporters lyonnais attendent toujours.