OL - Brest : la venue en tram est bien possible ce dimanche

Malgré l’interruption partielle du tram T3, les supporters de l’OL pourront quand même se rendre au Parc OL en tram ce dimanche après-midi (15h).

Présent sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Bruno Bernard avait détaillé le plan de la Métropole de Lyon concernant les travaux à venir des lignes de tramway entre le 19 avril et le 9 mai prochain. Le président de la Métropole avait avoué que "ça va être pénible, d’abord pour les habitants, mais également pour l’accès à l'enceinte. Il me semble que deux matchs soient prévus durant cette période. On va essayer de faire au mieux faciliter l'accès. Bien évidemment qu’il y aura des navettes qui feront le voyage pour aller au stade. On sera donc naturellement au rendez-vous".

Métro A puis T7 pour ceux qui avaient l'habitude du T3

Avant de se projeter sur le printemps, le trajet vers le Parc OL sera déjà perturbé ce dimanche pour la venue de Brest au stade de Décines. Si le tramway T3 ne fonctionne plus entre la Part-Dieu et Vaulx-en-Velin la Soie, les habitants de Lyon pourront malgré tout utiliser le T7 qui marchera normalement ce dimanche. La ligne n’est pas concernée par les travaux de raccordement du T6 au T3 depuis le 24 février et jusqu’au 18 avril et l’arrivée directe au Parc OL sera toujours possible. Il suffira de prendre le métro A jusqu’à La Soie avant d’embrayer sur le tram T7.