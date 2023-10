OL : Becho finaliste pour le Golden Girl 2023

Révélation de la saison dernière à l’OL et en équipe de France, Vicki Becho fait partie des dix finalistes pour le Golden Girl 2023. La Lyonnaise peut-elle succéder à Jule Brand ?

La métamorphose est criante. En l’espace de six mois, Vicki Becho a changé du tout au tout dans sa relation publique. Toute timide pour sa première conférence de presse après une demi-finale de Coupe de France, l’attaquante de l’OL est désormais bien plus à l’aise dans ce jeu médiatique. Il faut dire qu’en l’espace de six mois, sa carrière a bien changé. Elle est passée de jeune espoir du club lyonnais à internationale française, disputant la Coupe du monde avec les Bleues cet été. Une ascension express pour Becho qui en fait l’une des jeunes joueuses les plus cotées de la planète football.

Si elle n’a joué pour le moment que 142 minutes en trois matchs de championnat, Vicki Becho est dorénavant une joueuse sur laquelle Sonia Bompastor compte. Ses performances remarquées la saison dernière avec l’OL (31 matchs et 4 buts) puis avec l’équipe de France l’ont d’ailleurs propulsée parmi les dix finalistes du Golden Girl 2023. La native de Montreuil est en effet en course pour succéder à Jule Brand afin de décrocher le trophée récompensant la meilleure joueuse de moins de 21 ans. Il faut pour ça se défaire notamment de la concurrence de sa compatriote Laurina Frazer.

Les dix finalistes du Golden Girl : Vicki Becho, Laurina Fazer, Salma Paralluelo, Vicky Lopez, Giulia Dragoni, Chiara Beccari, Esmee Brugts, Linda Caicedo, Mary Fowler, Kathrine Kuhl