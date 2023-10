Les joueurs lyonnais à l’échauffement avant OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En retrait des terrains depuis plusieurs mois, Claude Puel garde un regard attentif sur les clubs dans lesquels il a coaché. L’entraîneur français explique la situation actuelle à l’OL par un manque de qualités fortes dans l’effectif.

Il n’a pas laissé le souvenir le plus impérissable qu’il puisse exister à l’OL, c’est un fait. L’ère Claude Puel est vu par beaucoup comme le point de départ du déclassement du club lyonnais. Il y a pourtant bien eu une Coupe de France en 2012, bien après son départ, mais Puel restera comme l’entraîneur qui a mis fin à la domination sans partage de l’OL sur la scène nationale.

Son passage chez le voisin stéphanois n’a rien arrangé, mais cela n’empêche pas celui qui avait la casquette de manager général de garder un œil avisé sur la situation actuelle de l’OL. "Non, ils ne descendront pas en Ligue 2, il y a quand même un effectif qui a de la qualité, assure-t-il dans une interview au site 90min. Lyon est un grand club, qui a une mauvaise passe, mais il y a des joueurs à disposition. Il y a aussi de nombreux joueurs importants qui étaient blessés, et qui reviennent progressivement."

"L'équipe doit gagner en régularité sur tout un match"

Quand l’OL a perdu sa couronne nationale sous Claude Puel, le club lyonnais continuait malgré tout à truster les places du podium et même à jouer une demi-finale de Ligue des champions. Le contexte, certes de défiance, était bien loin de celui qui se trame désormais à Décines. Mettant en avant la difficile "passation de pouvoir" entre John Textor et Jean-Michel Aulas, Claude Puel pointe également les qualités de l’effectif et des leaders par rapport à son époque.

"À mon époque, on a eu des joueurs qui avaient des qualités très, très fortes, comme Juninho ou Lisandro et avant moi aussi. Aujourd’hui, il y a sans doute moins de qualités fortes à Lyon. (…) Il y a des joueurs capables de décanter des situations. Mais pour le moment, l’OL doit gagner en régularité sur tout le match, et d’un match à l’autre. Il y a des joueurs en devenir qui ont des caractéristiques intéressantes, mais il y a moins de joueurs à qualité forte comme à l’époque."

Des propos qui trouvent écho chez bon nombre de suiveurs de l'OL ces derniers mois.