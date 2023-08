Wendie Renard à l’échauffement avant France – Belgique à l’Euro 2022 (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Wendie Renard disputera samedi 12 août sa 150e rencontre avec le maillot bleu face à l'Australie en quart de finale de la Coupe du monde.

150. C'est le nombre de sélections que Wendie Renard célèbrera samedi 12 août (9 heures) avec la France face à l'Australie en quart de finale de la Coupe du monde. Après sa première cape en 2011, la capitaine des Bleues a toujours affiché son professionnalisme durant les douze ans qui ont suivi ses matchs sous le maillot tricolore. Malgré le conflit qui l'a animé avec l'ex-sélectionneuse française Corinne Diacre, la défenseure centrale a réussi à se battre pour retrouver sa place dans le groupe en vue du Mondial. Hervé Renard la renomme capitaine à son retour.

8e Bleue la plus capée de l'histoire

Avec cette nouvelle sélection, la leader de l'OL (456 matchs) deviendra la 8e joueuse française comptant le plus de sélections en équipe nationale. Elle dépassera ainsi une de ses anciennes coéquipières en club, Sarah Bouhaddi (149 matchs). Par ailleurs, elle est l'une des Fenottes avec Eugénie Le Sommer (182 rencontres, 5e place) a figuré dans le top 10 des footballeuses françaises les plus capées. Au niveau buts, la Martiniquaise de naissance compte 35 réalisations. Bien loin des 92 de son partenaire en club. Qu'importe, Wendie Renard reste une des grandes joueuses à avoir marqué le foot français. Celle qui "a des rêves et des ambitions" dans ce Mondial espère soulever un premier trophée avec sa nation le dimanche 20 août prochain.