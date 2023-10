Large vainqueur de Reims (1-5), l’OL reste en tête de la D1 féminine au moment de la trêve. Sonia Bompastor va devoir compter les absences pour préparer le choc contre le Paris FC.

Reçues cinq sur cinq. Dimanche soir à Reims, les Fenottes ont signé leur cinquième succès (1-5) en autant de matchs de championnat. Un sans-faute et une pléthore de buts depuis deux rencontres qui permet à l’OL d’être de nouveau en tête du classement devant le Paris FC. Ce dernier est le prochain adversaire des Lyonnaises qui n’auront malheureusement pas beaucoup de temps pour préparer ce choc. Comme à chaque trêve internationale, Sonia Bompastor doit composer avec les absences et cette fenêtre de fin octobre n’échappe pas à la règle.

Elles seront encore une grosse dizaine à ne pas être à Lyon pendant dix jours donc l’entraîneure lyonnaise est forcément satisfaite de passer cette trêve au chaud grâce au large succès à Reims. "Ce n’est jamais simple d’évoluer face à ce genre de bloc bas très compact. Cela nous demande beaucoup de justesse technique, de mouvement et de disponibilité et nous avons encore une marge de progression à ce niveau-là, a avoué Bompastor dans des propos rapportés par Le Progrès. Mais je suis satisfaite d’être toujours devant."

Bompastor a pu gérer les temps de jeu

Satisfaite des trois points, l’ancienne latérale l’était un peu moins sur le contenu rendu par ses joueuses malgré un large turnover à l’image du repos laissé à Wendie Renard, touchée une semaine auparavant. Encore poussives sur certaines actions, les Lyonnaises ont surtout encaissé leur premier but de la saison sur une erreur de main de Laura Benkarth. En voyant les Rémois recoller à 1-1, l’OL aurait pu douter, mais Eugénie Le Sommer a remis la formation rhodanienne sur les bons rails. "On aurait aimé rester sur notre série et poursuivre le clean sheet, a poursuivi la coach. On n’aime pas prendre de but, encore moins quand cela se passe dans la foulée d’un but inscrit de notre côté. Ça ne me fait pas plaisir, comme aux joueuses." Un simple grain de sable dans la machine déjà bien huilée lyonnaise.