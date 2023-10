Ligue 1 : l’OL continue sa disette à domicile

Maxence Caqueret lors d’OL – Clermont (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Incapable de gagner depuis dix matchs, l’OL ne profite même pas de ses rencontres à domicile pour inverser la tendance. Cela fait cinq matchs que le Parc OL est devenu une forteresse prenable.

Il n’y a encore pas si longtemps que ça, venir au Parc OL était un vrai supplice pour les équipes adverses. Même quand les résultats sportifs ont commencé à chuter, l’OL avait toujours maintenu un certain niveau d’exigence à la maison. Mais dans cette saison où tout part à friche, même faire du Grand Stade une forteresse devient un exercice périlleux, à l'image de la défaite contre Clermont dimanche (1-2). Si cela avait été le cas, le club lyonnais ne serait clairement pas dernier du championnat.

Mais avec deux points sur quinze possibles, c’est avant tout à Décines que les joueurs lyonnais paient leur classement. Incapable de gagner face à ses supporters pour la cinquième fois de suite, l’OL égale une série qui n’avait plus été réalisée depuis octobre-décembre 1992. Il y avait eu cinq nuls de suite à l’époque et par les temps qui courent, Fabio Grosso aurait très certainement signé des deux mains pour avoir trois points de plus dans la besace.

Les adversaires n'ont plus peur à Décines

Ce n’est pourtant pas faute de voir les supporters lyonnais répondre encore présents. Dimanche, ils étaient 44 000 à braver la programmation d’un dimanche soir pour voir l’OL jouer malgré les résultats en dents de scie. Sur ce point, la patience des groupes de supporters est assez intrigante même si des "On est en Ligue 2" sont descendus des virages au coup de sifflet final. Même Fabio Grosso qui a souligné "une ambiance exceptionnelle" et Anthony Lopes ne peuvent que constater ce soutien sans faille. Dans la demande de mobilisation générale et collective souhaitée encore par le portier dimanche soir, les supporters remplissent eux déjà leur part.