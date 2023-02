A partir de 12h ce jeudi 2 février aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Les Fenottes vont connaître leur futur adversaire.

Rodez, Montpellier et... Après avoir remporté leurs deux premiers matchs dans la compétition, les Fenottes vont apprendre ce jeudi vers midi le nom de leur futur adversaire en quarts de finale de la Coupe de France lors du tirage au sort.

Encore 3 équipes de D2

En plus de l'OL, il reste quatre autres formations de D1 : le Paris Saint-Germain, Fleury, Reims et Bordeaux. Trois équipes de D2 sont encore en lice pour créer la sensation : Nantes, Marseille et Thonon Évian GG FC.

Pour connaître l'opposant de l'Olympique lyonnais le 4 ou 5 mars, rendez-vous donc à 12h sur la chaîne YouTube de la Fédération ou sur notre site Olympique-et-Lyonnais.com.