OL - Brest (0-0) : Amin Sarr a fait ses débuts

Mercredi lors du duel face à Brest (0-0), Amin Sarr a joué ses premières minutes avec l'OL. L'attaquant portera le numéro 7.

En plus de savoir si l'OL allait réussir à forcer le verrou brestois, l'autre inconnue de la fin de match entre l'Olympique lyonnais et Brest était de voir les premiers pas sous son nouveau maillot d'Amin Sarr.

Recruté le 30 janvier à Heerenveen (Pays-Bas), le joueur de 21 était dans le groupe pour l'affiche contre les Bretons. Sur le banc au coup d'envoi, le nouveau numéro 7 du club rhodanien est entré à la 70e minute à la place de Rayan Cherki.

Il est proche de marquer sur corner

En 20 minutes, le Suédois aurait pu offrir un succès capital à son équipe sur un corner ou sa reprise a buté sur le gardien du SB29. Pour le reste, on l'a vu beaucoup échanger avec Alexandre Lacazette au moment de pénétrer sur la pelouse. Il a ensuite évolué plutôt sur le côté gauche de la ligne offensive lyonnaise, même s'il n'a pas non plus hésité à se positionner parfois dans l'axe. Il faudra néanmoins attendre un peu avant de juger plus en profondeur son jeu et ce qu'il peut apporter à cette formation.