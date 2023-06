À l’approche de la Coupe du monde féminine, le jeu vidéo FIFA va faire une mise à jour. La compétition sera présente sur l’édition 2023 à la fin juin. Wendie Renard et Ada Hegerberg font partie des dix meilleures notes de joueuses.

Les listes ne sont pas encore définitives, mais il y a quand même très peu de chance de ne pas voir Wendie Renard et Ada Hegerberg en Australie et Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet prochain. À moins d’un pépin physique, les deux joueuses de l’OL participeront bien à la Coupe du monde féminine. La compétition sera également virtuelle puisque EA Sports a décidé d’intégrer le Mondial 2023 dans l’édition FIFA23. Une mise à jour sera nécessaire pour les joueurs du jeu vidéo, mais il sera possible d’amener l’équipe de France féminine jusqu’au sacre dans quelques jours.

En attendant de pouvoir disputer la Coupe du monde féminine sur console vidéo, les notes ont déjà fuité. Hegerberg et Renard ne sont pas les références mondiales, mais font partie des dix joueuses avec la meilleure note. Quand Sam Kerr (Australie) et Alexia Putellas (Espagne) dominent avec une note de 91, les deux Fenottes sont en embuscade avec un petit point de moins. À noter que malgré un Euro 2022 raté et un statut d’outsider, la Norvège réussit à placer trois joueuses sur les dix. En plus d’Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen (90) et Guro Reiten (88) représentent aussi le pays scandinave.