OL - Droits TV : les clubs de Ligue 1 vers de lourdes pertes

L’incertitude qui plane autour des droits télévisés pour les saisons prochaines inquiète les équipes de Ligue 1. Leurs budgets risquent d'en pâtir si aucune solution n’est trouvée par la LFP.

Après avoir proposé un plan B avec une chaîne 100 % Ligue 1, Vincent Labrune se retrouve en difficulté. Le patron de la Ligue professionnelle de football avait misé sur cette annonce, espérant qu’elle pousse Canal+ et BeIN Sports à se manifester. Cependant, selon le journal L’Équipe, la position des deux chaînes n’a pas bougé.

Alors que le plan A est mal embarqué et que le plan B est déjà vivement critiqué, notamment à cause du prix mensuel de 25 euros, la LFP doit réagir, et vite. À noter que la première journée du championnat français se déroulera le week-end du 16 août. Une date qui arrivera rapidement pour le président de l'instance et ses équipes, qui devront rendre des comptes.

Un avenir incertain

Pour les clubs professionnels français, les revenus des droits télévisés occupent une place non négligeable dans leur budget. Selon le même média sportif, ceux-ci devraient chuter d’au moins 30% cette année, en reportant le montant dû à CVC. Un chiffre terrifiant pour les plus petites formations de Ligue 1, qui vont probablement passer un été compliqué. L'OL est lui un peu moins dépendant, du fait des revenus de son stade par exemple, mais sa situation n'en reste pas moins délicate sans cette manne financière.

De plus, le mercato a commencé ce lundi 10 juin, mais la plupart des dirigeants attendent de passer devant la DNCG. Échéance qui arrivera d’ailleurs ce 12 juin pour l’Olympique lyonnais. Ainsi, le compte à rebours avant la reprise est lancé et le flou toujours aussi présent.